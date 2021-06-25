بعد واقعة أسرة تامر حسني.. فنانون تعرضوا للسرقة: آخرهم إلهام شاهين

بعد واقعة سرقة والدة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، التي تعرضت لسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية داخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر، لم تكن هذه الواقعة هي المرة الأولى، التي يتعرض لها بعض الفنانين، إذ تعرضت الفنانة إلهام شاهين للسرقة وأيضًا الفنان سيد رجب، وحتى الفنان الكبير عادل إمام.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي بعض وقائع السرقة التي تعرض لها فنانون:

سرقة فيلا إلهام شاهين

في 26 مايو الماضي، تعرضت الفنانة إلهام شاهين للسرقة، حيث تسلل شاب عشريني، ويعمل "عربجي"، إلى سور فيلاتها المتواجدة في منطقة المنصورية بكرداسة، ولكن سرعان ما شعر الخفير المسؤول عن حراسة المنطقة بتسلق اللص سور الفيلا، وتم إلقاء القبض عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة السرقة وأصدرت قرارا بحبس المتهم.

سرقة أسطوانات غاز من فيلا سيد رجب

وفي 4 يونيو، تعرض الفنان سيد رجب أيضًا للسرقة في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على خفير وعاطلين، قاموا بسرقة أسطوانات غاز من فيلا الفنان سيد رجب بعد دخولهم لسرقة الفيلا، كما أنهم قاموا بتسميم كلاب الحراسة المتواجدة في محيط الفيلا وبعد دخولهم لم يجدوا شيئا يسرقونه، لأن هذه الفيلا اتخذها الفنان كمكان استراحة فقط.

سرقة فيلا الزعيم

وفي مارس 2018، تعرض الزعيم عادل إمام للسرقة، حيث اقتحم فيلته، المتواجدة في منطقة المنصورية، عامل، قفز من أعلى السور، ولكن سرعان ما انتبه الأمن لوجوده وأمسكوا به، وتم إبلاغ رجال الشرطة واعترف المتهم أمام رجال شرطة قسم كرداسة بأنه اقتحم الفيلا بغرض السرقة.

سرقة مجوهرات رانيا يوسف

وفي أبريل عام 2015، تعرضت الفنانة رانيا يوسف للسرقة أيضًا، حيث اتهمت الخادمة الخاصة بها بسرقة بعض مجوهراتها وهي عبارة عن «سلسلة وساعة و4 خواتم ألماس»، ونفت الخادمة التهمة المنسوبة إليها في تحقيقات النيابة، مؤكدة أنها تركت الخدمة بعد خلافات دارت بينهما.