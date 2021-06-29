عاجل.. الحكومة: 100 جنيه رسم لاستخراج شهادة معتمدة بتلقي لقاح كورونا

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة، تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين.

وجاء ذلك القرار، لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يجرى تحليل الـPCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، ما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.