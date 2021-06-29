«البرلمان العربي» يشيد بجهود «السعودية» و«البحرين» في دعم أمن واستقرار الوطن العربي

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالجهود المتواصلة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وجهود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في دعم الأمن والاستقرار في الوطن العربي، والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن المكانة الكبيرة التي تبوأتها مكانة المملكة في المجتمع الدولي باعتبارها من كبرى الدول الداعمة للسلام، ما تجلى في استضافتها أعمال اجتماعات قمة العشرين عام 2020.

جاء ذلك خلال لقائه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، على هامش تقليده بوسام التميز العربي كأول شخصية برلمانية عربية تحصل عليه خلال الجلسة الختامية للبرلمان العربي التي أقيمت في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية.

وأشار العسومي، إلى القفزة الكبيرة التي حققتها السعودية في كافة المجالات، ما جعلها مركزًا إقليميًا ودوليًا في مختلف القضايا التي تهم الوطن العربي والعالم بأسره، فضلًا عن ريادتها وقيادتها جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره، بما يعزز من حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والذي تجلى من خلال دعمها للعديد من المبادرات والحلول التي تعزز من حفظ مقدرات الدول و شعوبها وبما يمنع التدخلات الداخلية فيها.

وأكد العسومي، أن المبادرات الخلاقة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على كافة المجالات ومنها «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، معبرًا عن خالص شكره للمواقف العظيمة التي تقوم بها المملكة في نصرة القضايا العربية والدفاع عنها في أحلك الظروف ما يؤكد عمقها الاستراتيجي ودورها في صون وحماية الأمن القومي العربي.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بفضل السياسة الحكيمة له التي انعكست على الدبلوماسية البحرينية التي حققت العديد من النجاحات في سبيل تحقيق الترابط الخليجي والعربي، بما يسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

من جهته، أشاد الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود الجبارة والطفرة التي حققتها مملكة البحرين، بفضل قيادة ملك مملكة البحرين، ما يعزز ريادتها على كافة المستويات، فضلًا عن ما تقدمه من جهود لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك، ومشيدًا بحكمته في مختلف القضايا.

كما أشاد بما وصلت له العلاقات البحرينية السعودية من تكامل وتواصل في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وملك البحرين، والتي جسدت أسمى معاني التكامل والترابط بين المملكتين وسبل توطيد العلاقات التاريخية التي تجمعهما لخدمة الشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي، إلى أن رئاسة ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس وزراء البحرين، يؤكد اهتمام قيادة البلدين في تعزيز سبل التواصل.