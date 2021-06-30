ملابس قطنية ووجبات خفيفة.. نصائح عند زيارة معرض الكتاب: «عشان متتعبش»

ينتظر جمهور المثقفين في مصر، من مختلف الأعمار والفئات، افتتاح معرض الكتاب، للجمهور، يوم الخميس المقبل، للجمهور، بعد تأجيله 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، لتأتِ هذه الدورة مختلفة عما قبلها في التوقيت، حيث اعتاد الجمهور على زيارة المعرض في فصول الشتاء، بعكس هذه المرة التي جاءت في موجة من الحر.

ويعتاد الشباب على زيارة المعرض منذ ساعاته الأولى حتى موعد الإغلاق، ليتجولوا بداخله بين دور النشر والكتب المختلفة، ويقضون أوقاتًا لطيفة، ولذلك تقدم الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، بعض النصائح التي تعين زوار معرض الكتاب على التجول طوال اليوم، دون التأثر أو التعب من ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح طبية يجب اتباعها خلال زيارة معرض الكتاب

ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، مع غطاء الرأس، ضمن أهم نصائح «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، بجانب اصطحاب زجاجة المياه، التي ينصح أن يكون بها بعض من شرائح الليمون والنعناع، لتعطي شعورًا بالانتعاش، مع تناول الوجبات الخفيفة، في صورة قطع سلطة بسيطة، وأخذ أوقات راحة من التجول داخل المعرض على فترات من اليوم.

محاذير تجنبها في زيارة معرض الكتاب

بعض المحاذير نوهت عنها «عبدالوهاب» التي يجب الابتعاد عنها خلال زيارة معرض الكتاب، خاصة في موجة الحارة الحالية، من بينها الوجبات السريعة والمأكولات المقلية، والمياه الغازية، وينصح بدلا منها السلطة الخضراء بمكونات البقدونس والخيار، مع إضافة الجبنة القريش، لافتة إلى أنها تعد وجبة إفطار صحية تعينهم على التجول طوال اليوم، وكذلك سلطة التونة المكونة من فلفل الألوان والبصل والثوم وقطع التونة، التي تعطيهم طاقة جيدة، مع ثمرتين تفاح، أو زبادي مضاف عليه معلقة عسل صغيرة، فضلا عن مشروبات الكركاديه، التمر هندي، العرقسوس، الينسون.

وطالبت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، بضرورة وجود مصادر للتهوية داخل قاعات معرض الكتاب، وفلاتر للهواء، مع أهمية مراعاة الأعداد داخل القاعات، وأمام منصات الكتب، والحفاظ على التباعد والإجراءات الاحترازية بين الأفراد، فضلا عن توزيع أعداد دخول الزوار على مدار اليوم.