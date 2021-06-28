«النقل العام»: 10 جنيهات سعر تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم التنسيق مع هيئة الكتاب لتوفير خطوط للمعرض، والدفع بعدد كبير من أتوبيسات الهيئة، علاوة على سيارات النقل الجماعي لأكثر من 11 خطا، من بينهم 7 خطوط للمعرض تغطي القاهرة الكبرى، لنقل زوار المعرض، واستمرار الخدمة قبل مواعيد فتح المعرض يوميًا حتى موعد إغلاقه، لنقل آخر زائر متواجد هناك، وتكثيف عدد الرحلات لتقليل زمن التقاطر، مع قرب موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب2021 في دورته الـ52 الأربعاء المقبل، رسميا، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف لـ «الوطن» أن سعر تذكرة أتوبيسات خدمة المعرض موحدة، هو 10 جنيهات، لافتًا إلى أن خدمة الأتوبيسات مستمرة على مدار اليوم لخدمة رواد المعرض، ويتنظم عمل الأتوبيسات على خطوط خدمة المعرض قبل فتح المعرض صباحًا وحتى موعد إغلاقه بساعة لنقل آخر زائر هناك.

وأعلنت هيئة النقل العام بالتعاون مع هيئة الكتاب، الخطوط التي تقدم خدمة لمعرض الكتاب، وهي كالتالي:

- خط عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب، والدفع بـ 10 أتوبيسات بخلاف سيارات النقل الجماعي.

- خط دوران شبرا -ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب، والدفع بـ10 أتوبيسات.

- خط النزهة الجديدة - ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

-خط الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

- خط ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- القصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب، والدفع بـ10 سيارات على الخط.

-خط صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادى دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

-خط المظلات - سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

أما الخطوط التى تمر بمعرض الكتاب هي:

- خط أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

- خط عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية.

- خط بولاق الدكرور -معرض الكتاب– التجمع الثالث.

- شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث.