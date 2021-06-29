قرارات مجلس الوزراء اليوم: رسوم شهادات اللقاحات.. ومعرض ذهب الفراعنة

تنشر «الوطن» قرارات مجلس الوزراء اليوم، والتي اتُخذت خلال اجتماع «المجلس» منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجاءت كالآتي:

قرارات مجلس الوزراء اليوم

1- رسوم «شهادة اللقاحات»:

اشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم، على تحديد المقابل المادي لشهادة تلقي المواطنين لجرعات لقاح كورونا مقابل 100 جنيه للمصريين.

وتضمنت موافقة الحكومة أن يكون المقابل المادي للشهادة قيمته 10 دولارات لغير المصريين.

2- التعاون المالي مع ألمانيا:

وافق مجلس الوزراء على اتفاقيتين بين مصر وألمانيا، تتيح الحصول على دعم مالي لمشروعي «دعم كفاءة الطاقة»، ومبادرة «دعم التعليم الفني الشامل في مصر» من بنك التعمير الألماني، بالإضافة لمساهمات من ألمانيا لدعم مشروعات أخرى.

3- معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»:

تضمنت موافقة «الوزراء» اليوم على تعديل مسار معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، ليكون في تكساس الأمريكية ثم سان فرانسيسكو الأمريكية ثم باريس ثم أستراليا.

4- تابوت بدون مومياء:

أعطى «المجلس» الضوء الأخضر لموافقة اشتراك أحد التوابيت بدون مومياء المكتشفة حديثًا لعرضها بالجناح المصري لمعرض «إكسبو دبي 2020».

5- بيع قطعة أرض:

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة ببيع قطعة أرض في المنطقة الصناعية بالحي السادس في ضوء أهمية الأرض لشركة صناعة زجاج، تشجيعًا للاستثمار.

6- الحلول الجينية:

أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشراء أجهزة لمعامل أبحاث البنوك الحيوية، والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام، استيرادًا من الخارج في حدود 5 ملايين جنيه.

7- جهاز رسم مخ:

وافق مجلس الوزراء على شراء مشتملات لزوم جهاز مخ بما يعادل 100 ألف جنيه لصالح كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بما يفيد ذوي الاحتياجات الخاصة.

8- التغذية الكهربائية لـ«المونوريل»:

اعتمد المجلس طلب وزارة النقل بشأن إسناد تغذية خطي المونوريل بالكهرباء إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء عبر 4 محطات، ومد كابلات بأطوال 189 كيلو متر.

9- ترخيص بناء لمحطة شرب:

أعطى مجلس الوزراء موافقته على ترخيص البناء لمبنى محطة مياه بالإسكندرية بعد سلامته الإنشائية للمبنى.

10- جوازات السفر الدبلوماسية:

وافق المجلس على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مصر وبولندا، لتيسير الدخول والخروج لهم.