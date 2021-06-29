بعد طرح أغنية «والله ماينفع».. مصطفى حجاج: هاني محروس صانع نجوم

أعرب الفنان مصطفى حجاج، بنجاح أعماله الغنائية مع المنتج هاني محروس، والذي حققه مؤخرًا في أغنيتهم الجديدة «والله ما ينفع»، بعد طرحها منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السمعية والإلكترونية.

قال «حجاج» فى تصريحات لـ «الوطن» عن تعاونه الدائم مع المنتج هاني محروس، إن السبب الرئيسي وراء نجاح تجربتهم الفنية سويًا هو أن هاني محروس صانع للنجوم، وحقق معه طيلة تلك الفترة إنجازات كبرى على صعيد الغناء.

أغنية «والله ما ينفع»، من غناء مصطفى حجاج، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، وإنتاج هاني محروس، وإخراج محمد القاضي، وتقول كلماتها: «والله ما ينفع، ماتردش عليا، عيب أنا مش صغير، المعاملة دي، لو كان عالحلاوة غلبت البقلاوة، محدش بيكي يتساوى».

وعن كواليس أغنية «والله ما ينفع»، قال، إنّها استغرقت أكثر من عامٍ كامل، إذ تطلبت جهودًا ضخمة من هاني محروس، الذي كان يرغب في تقديمها بشكلٍ مختلف، لتخرج للجمهور على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز.

وقال مصطفى حجاج: «الجمهور هيسمع مزيكا مختلفة، وتصوير كليب كمان مختلف»، لافتًا إلى أنّ «أوديو الأغنية كمان مختلف عليّا في المزيكا وطريق الغناء»، مُعربًا عن أمله بأن ينال الكليب إعجاب الجمهور، فور طرحه مساء اليوم الأحد.

وأرجع طول فترة العمل على أغنية «والله ما ينفع»، إلى رغبة فريق العمل كافة في تقديم أوديو ومزيكا بشكلٍ مختلف ومميز، قائلًا: «مش هقدم مزيكا تقليدية خالص، عشان كده المشروع تطلب منا وقت طويل جدًا، وجلسات العمل مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي».

وتابع مصطفى حجاج، قائلًا: «اشتغلنا على تفاصيل كتير في الأغنية، وكذلك التصوير»، متابعًا: «الأغنية هترقص الدنيا كلها.. وأنا عشمي في ربنا كبير إن الأغنية تعجب الناس عشان هي فكرة مختلفة وجديدة عليّا».