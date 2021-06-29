وزير التموين يهنئ المصريين بـ30 يونيو: ثورة شعب أعادت للدولة مكانتها

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ثورة الثلاثين من يونيو، كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية التي علمتنا أن الكرامة هي كنز ثمين لا يُسلب ولا يُفرط فيه، مشيرا إلى أنها ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها في المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً وأبداً أنها ثورة الإرادة الشعبية، مضيفا أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لكل تلك الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بناء للإنسان المصري والذهاب به إلى ما يُعرف بجودة الحياة في معيشته ومسكنه وتعليمه وجميع خدماته التي تُقدم على الأرض.

واحتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة مرور ثماني سنوات على ثورته العظيمة، والتي استطاع من خلالها المصريون بالتكاتف مع القيادة السياسية وإعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح في البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات في كل المجالات، مشيرا إلى أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتبؤ مكانته بين شعوب الدول الأخرى باعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ، خاتما رسالته بـ «تحيا مصر ويحيا الشعب المصري».