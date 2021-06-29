عاجل.. حبس رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الإتجار في الآثار

قررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال حسن راتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الآثار، وتبين من التحريات أن المتهم كان ضالعًا في الجريمة عن طريق مشاركته عصابة علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، المقبوض عليه قبل 3 أيام، وبحوزته 201 قطعة آثرية.

وبينت التحريات التي باشرتها أجهزة الأمن، بأن «راتب» على علاقة وثيقة بـ«حسانين»، وأنهما تعرفا على بعضهما في حفلة ذكر.

جلباب حسن راتب

وظهر حسن راتب، وهو يرتدي جلباب أبيض، ممسكا بسبحة خلال وجوده في مقر محكمة جنوب القاهرة، وقت خضوعه أمام جهات التحقيق، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن «راتب» كان هادئًا ولم تظهر عليه أي علامات غضب أو خروج عن الهدوء، وكان يسير بجانب الحراس، وهو مقيد اليدين بالقيد الحديدي في صمت، وظل هكذا لمدة 30 دقيقة بصحبة الحراس داخل المحكمة حتى استدعاه المحقق.

مصادر: راتب كان عضوا في عصابة حسانين

وقالت مصادر قضائية، إن جهات التحقيق، بدأت استجواب المتهم، بعد أن ذكر أحد أفراد عصابة علاء حسانين، أن حسن راتب كان ضمن أفراد العصابة، فقررت النيابة ضبطه لمواجهته بما نسب إليه من تهم على لسان أحد أفراد العصابة، وأن مصير حسن راتب لا يزال قيد التحقيق، وفي نهاية التحقيق ستصدر قرارا بحقه، سواء بالحبس أو إخلاء سبيله.

تفاصيل الجريمة

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق مع البرلماني السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات، قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين، في قضية الآثار موضحة أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة.

وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه في عام 2003، اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال، وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.