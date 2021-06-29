من «الشعراوي» إلى «نائب العفاريت».. حسن راتب بين التدين وقضية الآثار

لا يزال خبر القبض على حسن راتب، رجل الأعمال المعروف، يحدث جدلا كبيرا لاسيما في الوسط الاقتصادي وأوساط السوشيال ميديا، بعد اتهامه بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار في القضية المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت».

القبض على حسن راتب

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مساء أمس الاثنين، استنادا إلى تحقيقات الجهات المختصة في قضية الاتجار في الآثار؛ لاتهامه بتمويل عملية التنقيب عن الآثار.

من هو حسن راتب؟

اسمه بالكامل حسن كامل راتب، يبلغ من العمر 74 عامًا، من مواليد 23 فبراير 1947، مالك قناة المحور الفضائية، كما أن له العديد من الأنشطة الاستثمارية في مختلف المجالات.

رجل الأعمال حسن راتب، حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة كنسينجتون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، كما شغل في الفترة من عام 1974 حتى عام 1979 منصب المدير المالي والإداري لوكالة شنكر الدولية للشحن بالسعودية، وتقلد أيضا منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة الشركة الخليجية الدنماركية للألبان بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1979 حتى 1982، ثم شريك ورئيس مجلس إدارة شركة الغامدي بالسعودية أيضا خلال الفترة من 1982 حتي 1984.

حكاية حسن راتب والشيخ الشعراوي

تحدث رجل الأعمال حسن راتب، في مرات عديدة عن علاقته برجال دين أبرزهم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وحكى راتب بنفسه عن تفاصيل بداية معرفته بالشيخ، وذلك على خلفية سؤال وجهه له حول فوائد القروض في أحد الاجتماعات التي كان الشعراوي حاضرا فيها، حيث رد راتب: «قلت له يامولانا كل قرض يجر منفعة فهو ربا ما حكم القرض الذي يجر وراه ضرر؟، فقال تقصد إيه، فقلت أقصد لو أعطيت لشخص 10 آلاف جنيه ثم أخذتهم 10 آلاف جنيه آخر السنة والتضخم يقاس بـ6.4% فلو بلغت نسبة التضخم 10% إذا فستعود لي أموال 9 آلاف جنيه فقط، ولو أخذتهم 11 ألف قلتم ربا».

الشعراوي يصف راتب بـ«الفاسد»

وواصل حسن راتب: «الشيخ بصلي وزعقلي وقال هو كل واحد عايز فتوى ربا جاي للشعراوي، هو أنا كنت أوجدت النظام الاقتصادي الفاشل عشان أوجدلكم حلول ليه، فتدخل أحد الأشخاص، وقال للشيخ الشعراوي إن حسن راتب رجل اقتصاد، فرد الشعراوي قائلا: ماهم دول اللي أفسدوا الدنيا».

وأشار «راتب» إلى أنه غصب من الشيخ وغادر المكان وظل شهرا كاملا لا يشاهد حلاقات الشعراوي في التليفزيون، لكنه ذات يوم تخيل أنه شاهد الشيخ يحمل ابنه المريض في بيته وقال راتب: من علامات الولاية للشيخ، قاعد في البيت بجانب زوجتي فوجئت بصورة الشيخ ويحمل ابني وكان عمره 8 شهور، ومحمود حينها كان مريضا، فتعجبت وفسرت زوجتي ذلك الموقف، بصفتها طبيبة نفسية، إنني رأيت «رؤية في ثوانٍ».

لقاء الشيخ في المدينة المنورة

وواصل حسن راتب قائلا: ثم التقينا في المدينة المنورة في جلسة وجلست بعيدا حتى لا يتذكر ثم سالني الشيخ الشعراوي: «قاعد بعيد ليه يا سي حسن»، فرد شخص، قائلًا: «واخد على خاطره»؛ ليرد الشيخ: «اطلع منها أنا روحت صالحته مش كده ياسي حسن؟ فقبلت يده وقلت له: كده يامولانا وشلت محمود كمان، ومن هنا بدأت العلاقة تشهد أنه كان وليا صالحا.

اتهام حسن راتب في قضية الآثار

وتعود علاقة حسن راتب بقضية التجارة في الآثار حينما تقدم ببلاغ ضد علاء حسانين عام 2017، واتهمه بالنصب عليه، ثم تنازل عنه، ثم تم القبض على حسن راتب أمس بناء على ما جاء بالتحقيقات التي جرت مع «عز الدين» شقيق المعروف إعلاميا بـ «نائب العفاريت» عن تمويل «راتب» لعمليات التنقيب عن الآثار، وقدرت هذه التمويلات بملايين الجنيهات.

وأمرت النيابة العامة بالقبض على حسن راتب ونفذت وزارة الداخلية القبض عليه، مساء الإثنين في مدينة السادس من أكتوبر، وقد كان الظهور الأخير له قبل أيام، حين زار فرعي جامعة خاصة به، وافتتح مبنى جديدًا، والتقى بعدد من الطلبة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» الخميس الماضي لاتهامه بحيازة عدد من المضبوطات والقطع الأثرية التي تم ضبطها بحوزته، تتعدى 200 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل ثلاثة منهم مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس كما عثر معه على رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز وتمثال خشبي طوله نحو 10 سم.