عاجل.. 35 تصريحا لوزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل امتحانات الثانوية 2021 لمختلف الطلاب، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، وتستعرض «الوطن» أبرز وأهم تصريحات وزير التعليم التي أعلنها خلال المؤتمر.

بالتفاصيل.. تصريحات وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

- تطوير التعليم في الثانوية العامة اختزل في موضوع التابلت.

- الهدف من تطوير التعليم فهم مخرجات التعلم وليس استرجاع المعلومات.

- أضافنا مواد تعليمية رقمية في كتب الثانوية العامة.

- أتاحنا مكتبة ضخمة من المصادر الرقمية.

- الهدف الأساسي من التابلت هو الوصول للمحتوى.

- وفرنا بنية تحتية في 2600 مدرسة للتدريس إلكترونيا.

- لدينا 700 ألف طالب في الثانوية العامة.

- مليون ونصف مشاهدة لمنصة حصص مصر.

- البث المباشر من وزارة التربية والتعليم وفر 3350 حصة في 26 مادة.

- قناة مدرستنا واحد بها مكتبة تحتوي على 1000 فيديو.

- 462 مليون مشاهدة حصيلة منصة ذاكر.

- الامتحان التجريبي الأخير طمأنا على الشبكات.

- نمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة وبنسبة 100%.

- الامتحانات ستجرى في 1792 لجنة رسمية.

- رصدنا عدد كبير من أجهزة التابلت خارج المنظومة.

- رصدنا بعض الطلاب حاولوا شراء تابلت من خارج الوزارة.

- مسموح بدخول الطلاب بالكتاب المدرسي فقط ومتعلقاته الشخصية.

- أي طالب يدخل الامتحان بكتاب خارجي يحرر له محضر غش.

- الوزارة تطبع 192 امتحان و9 ملايين بابل شيت العام الجاري.

- التابلت وظيفته فقط التسجيل للحضور وإتاحة نسخة رقمية من الكتب.

- سيتم غلق منصة الامتحان الإلكتروني للتركيز على المجموعة الورقية فقط.

- أي تابلت خارج المنظومة سيحرر محضر للطالب.

- التصحيح لامتحانات الثانوية العامة إلكتروني لكل الطلاب.

- أي تابلت خارج المنظومة «تم اختراقه بالهاكر» يسبب للطالب مشاكل كثيرة.

- بعض الكتب تطبع بالشكل الخارجي لكتب الوزارة وبداخلها ملازم.

- الإجابات على البابل شيت فقط.

- عدد الأسئلة وجدول الامتحانات ليس بهم أي تغيير.

- كل سؤال في الثانوية يُضع من خلال عشرات الأساتذة.

- لن يستطيع طالب في الثانوية العامة تحقيق مجموع 100%.

- لن يستطيع طالب «تقفيل الامتحان».

- مجاميع الثانوية العامة ستختلف عن الأعوام السابقة.

- الامتحانات موحدة بين كل الطلاب.

- الغش الإلكتروني وإدخال التليفونات المحمولة يعاقب بقانون الغش الجديد.

- نتعاون مع وزارة الصحة في إجراءات التعقيم.

- نناشد الأهالي بعدم التواجد حول اللجان الامتحانية.