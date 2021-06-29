عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة على البابل شيت فقط

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد حالة من القلق والتوتر من ناحية التعامل الورقي بجانب الإلكتروني في امتحانات الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسمح بدخول الكتاب المدرسي فقط، وإلا سيتم تحرير محاضر غش.

وأوضح «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم حاليا طباعة 9 ملايين بابل شيت ومئات الامتحانات، وسيتم تأمين التابلت بشكل جيد، واستخدام التابلت في أمرين، هما تسجيل الحضور وإتاحة الكتب الإلكترونية، ولكن سيتم غلق منصة الامتحان، والإجابة على البابل شيت فقط.