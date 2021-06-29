والد حسام حبيب بعد فيديو نجله: القصة انتهت

مازالت قصة الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين عبدالوهاب هي الأكثر تداولا عبر الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد الفيديو الذي بثه فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتواصلت «الوطن» مع والد الفنان حسام حبيب، الذى رفض تماما الحديث عن الفيديو الذى بثه نجله عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وأعلن أن القصة انتهت تماما بالنسبة له، ولا يوجد رد.

ونشر المطرب حسام حبيب فيديو له ردًا على الشائعات الأخيرة حول علاقته مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن زوجته شيرين ومعهما طفلتها، وقال ساخرًا: «هالو، ايه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين وواخد الكريدت كارد بتاعتها، إيه رأيكم فيا، وإيه رأيكم فينا، حلوين صح، بكرة هنعمل لكم فيديو من المحكمة»، بينما قبلت شيرين عبدالوهاب زوجها حسام حبيب.

وتابع حسام حبيب: «أنا عمري ما عملت فيديو ولا اهتميت إني أرد على أي حاجة اتقالت في يوم عليا»، وقدم الشكر لمن وقفوا بجواره في هذه الأزمة معتبرًا أنهم إخوته، مضيفًا: «أنا مبحبش أدافع وأقول أنا معملتش لأن أنا أكبر بكتير».

وتابع: «اللي حصل للأسف إن أقرب الناس لينا هما اللي زاقين ناس على ناس برضه قريبين مننا عشان مش عايشين حوالينا، الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تكون منتهكة ومش فاهمة حقوقها ولما جه بني آدم فهم شيرين حقوقها وبقت شيرين هي المسؤولة».

وكشف «حبيب» عن أن هناك شركة مسؤولة عن أعمال زوجته: «شيرين عندها شركة بتدير أعمالها وأنا ماليش دعوة بيها والناس كلها في السوق عارفين الكلام ده ناس بروفيشنال شغالين مع شيرين ومبياخدوش أوامر أو إرشادات من حد».