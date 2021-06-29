تسريبات جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين.. الفنان يقاطع والده

فجر الفنان حسام حبيب مفاجأة كبيرة حول التسريبات الصوتية الخاصة بوالده التي زعم فيها أن ابنه يسعى للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن هذا التسريب الصوتي المنسوب لوالده صحيح، وقاطع والده بسببه قائلًا: «أيا كان درجة قرابته ليا، أنا مش همشي في حتة إنه هو بينكر أو مبينكرش، أو صوته أو مش صوته، أنا ميخصنيش الكلام ده».

تسريبات جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

وأضاف حسام حبيب، في مقطع فيديو مع قناة «العربية»: «أنا اللي يخصني أني بقى عندي قلة ثقة في أقرب الناس اللي حواليا، وتأذيت فعلا من أقرب الناس ليا والشخص ده مش أول مرة يؤذيني».

وجاءت تصريحات حسام حبيب بعد ساعات من رد زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي نفت فيها صحة الشائعات وبرأت زوجها من الاتهامات، فيما أنكر والده تلك التسجيلات ووصفها بالمفبركة.

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وكانت التسريبات قد كشفت تخطيط حسام حبيب للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب، وأن حسام حبيب سيتزوج قريبا من أجل الإنجاب، حيث جاء فيها «حسام ابني معاه الأرقام بتاع الفيزا وبيحسب اللي هو عاوزه"، كما ذكر والده أن زوجته هي الأخرى لا تحب شيرين عبد الوهاب، زوجة ابنها»،

وخرج حسام حبيب في مقطع فيديو يرد فيه على الاتهامات وهو محتضن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبة ابنتها.