«الفتاوي»: لعبة «فورتنيت» تؤثر على معتقدات الأبناء تجاه دينهم ومقدساتهم

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوي الإلكترونية، إن الأزهر والدولة يتجهان للمحافظة على الشباب والأسرة في كافة المستويات العلمية والثقافية والمعرفية والبدنية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف «الحديدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن مركز الأزهر العالمي جرى إنشاؤه من أجل تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المنحرفة بكل أنواعها والحفاظ على الهوية خاصة في الأشهر الحرم.

وأوضح مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوي الإلكترونية، أن بعض الألعاب مثل لعبة «فورتنيت» تحتوي تجسيد هدم الكعبة المشرفة في هذه الأشهر الحرم وسط تفاعل بعض الشباب والأطفال، مبينًا أن المركز أصدر بيانًا ردًا على هذا الأمر في إطار تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وذكر مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوي الإلكترونية، أن اللعبة تحتوي على أشكال تؤثر على معتقدات الأبناء تجاه دينهم ومقدساتهم، موضحا أن الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».

وأردف مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوي الإلكترونية، أن مركز الرصد بالأزهر تابع ردود الأفعال حول اللعبة وتأثيرها على الشباب والأطفال، متابعا: «بعد رصد ما يحدث في اللعبة، بدأنا نوجه توصية للأسرة، وكررنا التأكيد على حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى العنف، وإحنا أصدرنا من قبل بيان عن لعبة بابجي اللي كان في سجود لصنم وكل شوية بنلاقي أمر بيعبث بمعتقداتنا ويحاول هز الهوية واستجابتا للعبة بحذف هذه الجزء من اللعبة، وإحنا قدمنا نصائح من بينها ضرورة متابعة أولياء الأمور لأولادهم لأن الكل يسعى لاستقرار الأسرة ودعم الحالة العلمية والمعرفية لتزدهر هذه الدولة لتساعد كافة الأمم وتنتج، أبناءنا أمانة مسئولين عنها يوم القيامة ياجماعة».