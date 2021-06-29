عاجل.. رئيس تونس: يجب أن تحقق الشرعية إرادة الشعب وليس ضرب مصالحه

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إنه يجب أن تحقق الشرعية إرادة الشعب لا أن تضرب مصالحه.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يواجه العديد من التحديات أبرزها التصدي لمحاولات حركة النهضة الإخوانية، في سعيها للاستيلاء على حكم الدولة التونسية، عبر مجلس نواب الشعب الذي يرأسه راشد الغنوشي، والحكومة التونسية التي يرأسها هشام المشيشي.

وسنوافيكم بالتفاصيل.