رئيس حزب الوفد: ثورة 30 يونيو ثورة شعبية أذهلت العالم

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، خلال احتفالية الحزب بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، إنها أذهلت العالم وكانت ثورة شعبية حقيقية شارك فيها كل القوى المصرية من أجل إنقاذ مصر وإنقاذ الوطن الغالي العزيز.

وأضاف «أبو شقة»، خلال كلمته اليوم، أن الشعب خرج لتحقيق هدف واحد وهو إنقاذ الوطن، مؤكدا أن ما يميز ثورة 30 يونيو أنها كانت ثورة حقيقية لشعب أبي عريق، رفض أن يرضخ بأي صورة من الصور، وكان مشهدا فريدا لهذا الشعب وإرادته بخبرته تاريخه الذي يمتد إلى أكثر من 7 آلاف عام.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الثورة كانت رسالة للعالم بأن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن القوات المسلحة المصرية الوطنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أعلن أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجماعة، وأعلن مؤازرة القوات المسلحة للشعب وكانت الوجه الآخر لثورة 1919، عندما خرج المصريون جميعا من رجال ونساء وشيوخ وشباب على صوت رجل واحد «نموت نموت وتحيا مصر»، وشاهدنا القص يخطب في المسجد وشاهدنا الشيخ دراز يخطب في الكنيسة، ومازال الشعار خالدا حتى الآن «عاش الهلال مع الصليب».

وأكد رئيس حزب الوفد خلال كلمته، أهمية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مضيفا «يجب أن نتذكر ولا ننسى كيف كان الوضع قبل ثورة 30 يونيو، وكيف فقدت مصر مقومات الدولة، وكانت الفوضى العارمة التي تتجدد يوم بعد يوم، وكنا أمام مشاهد مفزعة وكيف ننسى تحدي أحكام القضاء عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بحل مجلس الشعب وصدر قرار من مرسي، حينها بعدم الاعتداد بهذه الحكم، وأصدرت المحكمة حكما بعدم الإعداد بكلمته، وأصدر قرارا بعزل النائب العام وتعيين نائب إخواني بالمخالفة لأحكام الدستور لأن رجال القضاة غير قابلين للعزل، كما أصدر إعلانا دستوريا بتحصين قرارات الرئيس وكان من تداعيات هذا الإعلان اشتباكات الاتحادية وسقط قتلى وجرحى وتم الاعتداء على مشيخة الأزهر والكاتدرائية بالعباسية ومن ثم استشعر المواطنون الخطر وتم تكوين جبهة الإنقاذ لرفض للإعلان الدستوري في عام 201‪2.