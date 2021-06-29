الصومال يعلن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد أشهر من أزمة سياسية عطلت تنفيذ اتفاق بشأن الانتخابات، والذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الحكومة، محمد إبراهيم معملو، أن المجلس الاستشاري الوطني اختتم اجتماعه في مقديشيو، وأصدر جدول الانتخابات في البلاد​​​، حسبما ذكر موقع روسيا نقلًا عن وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا للجدول، تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر المقبل، فيما تعقد انتخابات الغرفة العليا من البرلمان في 25 يوليو، والغرفة السفلى ما بين 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر.