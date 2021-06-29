والدة الطفل رشيد: جمعنا 35 مليون جنيه وبنشكر المصريين على دعمهم

قالت هدى بدر، والدة الطفل رشيد الذي يبلغ من العمر عاما و9 أشهر، ويعاني من مرض نادر، إنهم جمعوا 35 مليون جنيه خلال 18 يوما لعلاج ابنها بحقنة، وتستعد غدا لاتخاذ إجراءات تحويل المال عبر البنك الأهلي كما تستعد للسفر لعلاج ابنها خارج مصر.

والدة رشيد تشكر المصريين لدعمهم ابنها

وأضافت والدة الطفل رشيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، «احنا عملنا صفحة لرشيد عشان دعمه والمصريين ساعدونا وهننقل ليهم علاج رشيد عشان يشوف إنجازهم وكمان عملنا صفحة تانية لدعم مختلف الأطفال».

رامي رضوان يطالب المصريين بالتبرع للأطفال المرضى

من جهته نصح الإعلامي رامي رضوان، الأسر التي يوجد بها أطفال مصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي بتأسيس حساب من أجل طلب التبرع للأطفال المصابين، موضحا أن طريقة التبرع تكون من خلال إنشاء الأسر حسابا في البنك من خلال وزارة التضامن وهذه هي الطريقة الوحيدة الرسمية لتلقي التبرعات لمساعدة مصابي مرض ضمور العضلات الشوكي، متابعا: «الطفلة ليالي لم تتم عامين وده رقم الحساب اللي عاوز يتبرعلها كنا فاكرين جمع 35 مليون لرشيد صعب لكن المصريين قدروا يجمعوهم، ويقدروا يوفروا الفلوس لمساعدة الأطفال المصابين بالمرض ده والأهالي قالوا لي مش عاوزين الموضوع بشكل خاص احنا عاوزين يتم طرحه بشكل عام عشان كده بطالب الجميع بالتبرع».