«الجواهرجي» يجمعهما بعد 23 عاما.. أجمل «إفيهات» منى زكي ومحمد هنيدي

يعود كل من الفنانة منى زكي ومحمد هنيدي، للعمل في السينما مرة أخرى، بعد نحو 23 عامًا، حيث كان آخر عمل ظهرا فيه معًا هو «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وبعد انتشار أخبار فيلمهما الجديد «الجواهرجي» أصبح الاسمان ضمن الأكثر بحثا على محركات البحث، و«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي ومحمد هنيدي في فيلم جديد

في الفيلم الجديد يلعب الفنان محمد هنيدي دور تاجر مجوهرات، بينما تلعب الفنانة منى زكي دور زوجته، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، وهو من تأليف عمر طاهر ومن إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته أيضًا أحمد السعدني وتارا عماد.

الفنانة منى زكي ومحمد هنيدي سبق والتقيا في أكثر من عمل، حيث عملا معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأيضا مسرحية «عفروتو»، وجمعتهما العديد من المشاهد الكوميدية، و«الإفيهات» التي أحبها الجمهور، ونعرض في السطور التالية أبرزها.

«إفيهات» فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

في أحد المشاهد في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، كان هنيدي يتحدث مع منى زكي عن ارتباط هاني رمزي الذي يقوم بدور «سراج»، بـ«عبلة» التي تؤدي دورها الفنانة غادة عادل، فيقول لها: «هو سراج عاوز من عبلة إيه»، فتجيبه: «عاوز السياسة والسلطة والفلوس وكله»، فيرد عليها: «هو أبوعبلة ده شغال في الحي؟»

موقف آخر كانت منى زكي تحذر خلاله محمد هنيدي من منافسة «سراج» في السباحة، فتقول له: «يا بني هو بطل الجمهورية في السباحة، أنت الأول على الجمهورية في التعليم»، فيرد عليها قائلا: «أهو كله تقدير من الدولة».

إفيهات مسرحية عفروتو

أما في مسرحية «عفروتو»، فجمعت بينهما العديد من المشاهد، والمواقف الكوميدية، ومنها عندما كان يتحدث معها حول فارس أحلامها، محاولا إقناعها بالزواج منه، ليدور الحوار التالي: أنا كان نفسي فارس أحلامي يبقى طويل، أنا لا يمكن أتجوز واحد قصير.

- يا نهار أسود ع السيرة الزفت.

- إيه أحرجتك!!

- أحرجتيني ليه يتحرقوا القصيرين عادي، بس اسمعي مني، الأيام اثبتت أن الزوج القصير أفيد بكتير من الطويل، لأنك لو اتجوزتي واحد طويل هيمشي في البيت يكسر لك النجف، ويبهدل الدنيا، وهيعمل قلق، لكن القصير مش هيعمل قلق، وبعدين مش مكلف خالص، بنطلونه قد كده، وقميصه قد كده، بـ4 جنيه تروقيه في العيد.

في موقف آخر، كان يصفها وسخر من طولها، فقال: «السن فوق العشرين، الطول تحت الأرض»، فردت عليه قائلة: «بلاش انت»، فأجابها: «أنا مش باين من الأرض خليها على الله، التعبان بيرزق في الشجرة».

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