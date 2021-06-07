منى زكي تعود للعمل مع محمد هنيدي في فيلم «الجواهرجي»

تعيش الفنانة منى زكي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، بعد النجاح الكبير التي حظت به، في الآونة الأخيرة من خلال مسلسلها «لعبة نيوتن»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وتعاقدت منى زكي، على المُشاركة في بطولة فيلم جديد، بعنوان «الجواهرجي»، وتتعاون فيه مع الفنان محمد هنيدي، ليُسجل ثاني تعاون فني بينهما، بعد مرور نحو 23 عامًا على فيلمهما الأول «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي عُرض عام 1998.

منى زكي تبدأ تحضيرات فيلم الجواهرجي

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن منى زكي، بدأت التحضيرات على الفيلم، منذ أيام، وتُشعر بحالة من الحماس الشديد، لعودة تعاونها مع محمد هنيدي من جديد، لا سيما وأنهما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

ويُشارك منى زكي ومحمد هنيدي، الفنان آسر ياسين، في بطولة الفيلم الذي يكتبه المؤلف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيري.

منى زكي في لعبة نيوتن

وكانت منى زكي، عادت إلى الدراما التليفزيونية، خلال شهر رمضان المُبارك، بعد سنوات من الغياب، من خلال مسلسل لعبة نيوتن، والذي حظى بنجاح كبير طوال فترة عرضه، عبر قناة دي إم سي.

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، وتأليف وإخراج تامر محسن.

منى زكي في «القاهرة - مكة»

ومن جانبه؛ كشف الفنان محمد ممدوح، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أنّه سيقف أمام منى زكي مرة أخرى في فيلمها الجديد «القاهرة مكة»، موضحا: «أظهر في الفيلم كضيف شرف، ويسعدني أن أظهر بجوارها ولو في مشهد واحد فقط، لم نبدأ تصوير الفيلم حتى الآن، بسبب انشغالنا بتصوير الأعمال الرمضانية، ومن المقرر تحديد موعد تصويره خلال الفترة المقبلة».