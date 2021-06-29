عاجل.. ألمانيا تعلن إنهاء سحب قواتها من أفغانستان

أعلنت ألمانيا إنهاء سحب قواتها من أفغانستان، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

ويأتي ذلك في إطار ما سبق وأعلنته الولايات المتحدة عن سحب قواتها من أفغانستان بالكامل أيضا بحلول 11 سبتمبر المقبل، وهو ما بدأت تنفيذه جزئيا بالفعل.

وتشهد أفغانستان اضطرابات متزايدة بالتزامن مع توالي انسحاب الجيش الأمريكي وقوات الدول الحليفة في أفغانستان، وسط تقدم عسكري واضح لطالبان.