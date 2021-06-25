مسؤولون أمريكيون: 650 جنديا سيبقون في أفغانستان لحماية الدبلوماسيين

قال مسؤولون أمريكيون، إن نحو 650 جنديا سيبقون في أفغانستان لحماية الدبلوماسيين في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار النائب الجمهوري الأمريكي مايك ماكول، أمس الخميس، إلى أن إجلاء بلاده لمترجمين أفغان سيشمل أفراد عائلاتهم، مؤكدا أن العدد الإجمالي لمن سيتم إجلاؤهم يصل إلى 50 ألفا.

ماكول: الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان تشمل 4 دول خليجية

وأضاف ماكول، في حديثه مع وكالة «رويترز» للأنباء، أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا أمس الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستجلي مجموعة من المترجمين الفوريين والتحريريين الأفغان خارج البلاد قبل أن يكمل الجيش الأمريكي انسحابه حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات استخراج التأشيرات بأمان.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، في اواخر مايو الماضي، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» يعد بشكل سريع خططا لعمليات إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين لتأمين سلامتهم.

وأوضح ميلي: «ندرك أن هناك عددا كبيرا من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة والتحالف، وأن هذا قد يعرضهم للخطر، مضيفا: «ندرك أيضا أن لدينا مهمة في غاية الأهمية هي ضمان أن نبقى أوفياء لهم، وأن نقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم وإن تطلب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا بذلك».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت الاثنين الماضي، أن إيقاع انسحاب القوات العاملة في أفغانستان مرشح للتباطؤ في ظل التزايد اللافت في تحقيق حركة «طالبان» لمكاسب على الأرض.

وأكدت الوزارة الامريكية، أن ذلك لن يؤثر بحال على الموعد النهائي المحدد سلفا للانسحاب في 11 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.