مات زي أبوه.. لدغة ثعبان تنهي حياة إسلام: مفيش مصل بالوحدة الصحية

كشف أقارب الشاب إسلام البكش، ضحية لدغة الثعبان بقرية أجهور الكبري بمركز طوخ، التي تسببت في مصرعه بسبب عدم وجود المصل المضاد لإنقاذه بالوحدة الصحية بالقرية، أن والد الضحية مات منذ عامين بنفس الطريقة، بلدغة ثعبان، في نفس المكان، ولم ينقذه أحد، مشيرين إلى أن الحادث ليس الأول، فقد شهدت القرية خلال العام الماضي في المنطقة نفسها، لدغ ثعبان لأحد الشباب، خلال العمل في الحقل ولكن القدر أنقذه ووجدوا المصل وقتها.

«الوطن» التقت الأهالي وأقارب الضحية «أاسلام البكش»، في بث مباشر، حيث رووا فيه التفاصيل الكاملة للواقعة.

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أهالي قرية الثعابين بطوخ.. نعاني من هياج الزواحف بسبب ارتفاع الحرارة

وقال الأهالي في البث، إن ضحية لدغة ثعبان أجهور الكبري كان يعمل في حقله بعد عودته من عمله كموظف بإحدى الشركات، حيث فوجئ بثعبان كبير الحجم قام بلدغه، وعندما استغاث حاول أقاربه وجيرانه إنقاذه، وذهبوا به للوحدة الصحية بالقرية، ولكن لم يجدوا المصل المضاد، وخلال نقله لمستشفى قها المركزي لقى مصرعه في الحال، وطالب الأهالي بتوفير المصل بجانب السموم المطلوبة لمواجهة الثعابين، التي تنشط في أيام الحر بحثا عن مكان رطب، بالإضافة لتطوير الوحدة الصحية وتحويلها لمستشفى لخدمة القرية باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان في مركز طوخ.

البنا: استخراج 4 ثعابين كوبرا من موقع مصرع إسلام

وقال مختار البنا، سكرتير الجمعية الزراعية بالقرية، أحد أقارب ضحية لدغ ثعبان أجهور الكبري، إن الفقيد راح ضحية عدم وجود مصل الثعبان، مؤكدا أن مطالب كل قرى الوحدة المحلية بأجهور هي إعادة تشغيل المستشفى القروي بالقرية، الذي تحول لوحدة طب أسرة، مما تسبب في كارثة فقدان الشاب إسلام، مناشدا بضم القرية لمبادرة تطوير القرية المصرية «حياة كريمة» مشيرا إلى أن لجنة مكافحة الآفات، بمساعدة بعض العاملين في مجال مكافحة الثعابين، أخرجوا 4 ثعابين كبيرة من المنطقة، مما يؤكد أنها بؤرة لتواجد الثعابين.

سالمان: حادث لدغ الثعبان تكرر مع نجلي العام الماضي

وأشار عبد الستار سالمان، جار ضحية لدغ ثعبان أجهور الكبري في الحقل، أحد أقاربه أن الفقيد كان مثالا لابن القرية المصري، الذي يعمل في حقله بعد عودته من عمله وأنه ترك طفلين في عمر الزهور بسبب قلة الإمكانيات الصحية بالقرية.

وأضاف عبد الستار، أن ابنه تعرض لنفس الحادث بنفس المنطقة، أثناء العمل في الحقل العام الماضي، ولكن عناية الله أنقذته من مصير إسلام، وتم العثور على المصل في مستشي طوخ المركزي، وتم إسعافه داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

أبو النصر: نطالب بمكافحة دورية للثعابين في المنطقة الحادث

فيما قال الحاج محمد أبو النصر، أن الفقيد إسلام ضحية لدغ ثعبان أجهور الكبري استغاث بالأهالي في الحقل وحاولوا إسعافه، ولكنه مات في الطريق، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة، عثرت على 4 ثعابين كوبرا في منطقة المزرعة، والحقل الخاص بالفقيد إسلام وأسرته، مشيرا إلى أن الحر تسبب في هياج الثعابين بالمنطقة، مما يتطلب توزيع سموم وتنظيم حملة لمواجهة أوكار الثعابين قبل أن يتكرر الحادث مرة أخرى.

زراعة القليوبية: اللبن المختمر والبيض المحقون بفوسفيد الزنك والجازولين 3 طرق للتخلص من الثعابين

في سياق متصل، قالت لجنة مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية التي عاينت موقع حادث لدغ الشاب أسلام بسبب الثعابين، إن سبب تواجد هذه الثعابين حول مزرعة حسن عبدالعزيز البكش، هو وجود أكوام من الحطب والحشائش حول مزرعة الدواجن، ووجود حفر بحوائط المزرعة من الخارج، ووجود حطب وقش أرز على أسقف مزرعة الدواجن، حيث جرى التوعية بأهمية التخلص من الحشائش الموجودة والحطب بالحرق، حيث تعتبر ملاذا آمنا لوجود الثعابين، حيث تتوفر الرطوبة والظلام الملائمين للمعيشة.

كما قامت اللجنة، باتخاذ بعض التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع ظهور ثعابين أخرى بالمنطقة، من خلال استخدام الطعوم السامة، بوضع طعم مكون من واحد جزء سلفات نيكوتين 4% مضاف إلى 250 جزء ماء، بحيث يوضع في طبق معدني مسطح وتوزيع الأطباق في الحقل وفي مناطق تجمع الثعابين، مع إضافة قليل من اللبن المتخمر للطعم كجاذب للثعابين.

وقامت اللجنة بالتوعية بأهمية تطبيق التوصيات الفنية الموصى بها في هذه الحالات، حيث تم عمل طعم بحقن بيض الدجاج بأحد المبيدات الفقاريات السريعة المفعول «فوسفيد الزنك» وتم توزيع بيض المعامل في الأماكن التي شوهدت بها الثعابين.

وأوضحت اللجنة، في توصياتها وتقريرها حول الواقعة أنه يمكن استخدام الجازولين في مكافحته الثعابين أثناء تواجدها داخل مواسير الري أمام الحقل، وذلك بغمر الماسورة بالجازولين والقضاء عليها.

وأضافت: كما يمكن استخدام الأسطح اللاصقة على لوح من الخشب، ووضعها في مجال حركة الثعابين، فتلتصق بها ويسهل التخلص منها، ويمكن جذب الثعابين بعمل عدة أكوام من الخيش المبلل بالماء، وتوزع حول المزرعة ثم تغطى كل كومة بقطع من الخيش الجاف للتقليل من فقد الماء بالتبخير وللإظلام، وتترك الأكوام لمدة أسبوع أو أسبوعين، حيث تتجمع الثعابين داخل الأكوام وتجمع باحتراس أثناء النهار ثم تقلب في حفرة عميقة وتحرق.

وقد قامت اللجنة بالتوعية لصاحب مزرعة الدواجن في وجوده، هو وعدد من المزارعين المجاورين، وقد تم التوجيه بأهمية تطبيق التوصيات بدقة واتباع التوصيات الفنية الموصى بها، وأبدت اللجنة استعدداها للوجود أثناء تحضير الطعم بالتنسيق مع صاحب المزرعة.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بوفاة شاب يدعى «إسلام ح ع» 28 عاما أثر لدعة ثعبان في قرية أجهور الكبرى دائرة المركز.

وتبين لرجال المباحث أن المتوفى كان في حقله، وأثناء عمله لدغه ثعبان، فأسرع الأهالي بحمله في إحدى السيارات لنقله إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتبين أنه لا يوجد مصل بها، فأسرعوا به إلى مستشفى قها المركزي، ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في الطريق، وحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.