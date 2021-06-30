«النقد» يشيد بسياسات الحماية الاجتماعية للحكومة المصرية في أزمة كورونا

أشادت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بسياسات الحماية الاجتماعية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدة أن الحكومة استطاعت توسيع نطاق التغطية فيما يخص الحماية الاجتماعية، خصوصًا برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأضاف «ألارد»، أن «تكافل وكرامة» يغطي 3.6 مليون أسرة مصرية، وهو أمر شديد الأهمية في دعم الفئات الأكثر فقرًا، ومن الهام جدًا أن نذكر بأن الحماية الاجتماعية كانت شديدة الأهمية خلال تلك الأزمة، وفي هذا السياق نجحت السلطات المصرية في توسيع التغطية، وخاصة الاجتماعية، ضمن برنامج «تكافل وكرامة» الذي يغطي أكثر من 3.6 مليون أسرة مصرية، وكان ذلك شيء شديد الأهمية لدعم الفئة الأكثر فقرا من السكان.

وأجابت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على سؤال حول أسباب مطالبة مديري الصندوق، الحكومة المصرية بتضمين التسهيلات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لأهداف اجتماعية، ضمن الموازنة العامة، بدلا من البنك المركزي، حيث اجابت بانه فيما يتعلق بشكل تقديم الدعم، فمن المهم أن يتم النظر إلى كل السياسات من ذات الزاوية في سياق الموازنة حتى يتم اتخاذ القرار الأفضل بشأن توجيه الاحتياجات إلى الأماكن الأكثر ضرورة، وأيضا أن يكون دافعوا الضرائب على دراية بالقرارات الجيدة التي يتم اتخاذها في سياق الموازنة، وهذه هي الرؤى التي نتكلم من خلالها بأن يتم تضمين كل أوجه الدعم داخل الموازنة.