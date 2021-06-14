النقد الدولي يقترح خطة لتطعيم 40%من السكان في كل بلد بنهاية العام

أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن اقتراح خبراء الصندوق مؤخرًا خطة بتكلفة 50 مليار دولار لإنهاء الجائحة عن طريق تطعيم 40 % على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية العام الجاري، و60% بحلول منتصف عام 2022.

جاء ذلك في ختام مشاركة مدير عام صندوق النقد الدولي الافتراضية في قمة قادة مجموعة السبع، بحسب بيان الصندوق عبر موقعه الرسمي، أمس الأحد.

وأشارت «غورغييفا»، إلى تحذيرات الصندوق من مسارات التعافي الآخذة في التباعد على نحو يُنذر بالخطر، موضحة أن آخر البيانات تؤكد أن الأمر لا يقتصر على استمرار هذا الاتجاه العام، بل إنه يزداد عمقا.

وأضافت أن الأولوية العاجلة في هذه الخطة تتمثل في إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات المتقدمة إلى بلدان العالم النامية.

وأعربت مديرة الصندوق عن ترحيبها بالتزام «مجموعة السبع» بتوفير مليار جرعة لقاح خلال السنة المقبلة، الأمر الذي سيُحدث فرقا جوهريا في جهود مكافحة الجائحة

واستكملت مديرة الصندوق: «فيما يتعلق بتمويل هذه الخطة، فقد أمكن إحراز تقدم في هذا الشأن على مدار الأسابيع الماضية، وكنا قد أكدنا منذ البداية على الأهمية الحاسمة للمنح، ووفقا لتقديراتنا، أمكن تأمين حوالي ثُلث هذا التمويل اللازم في هيئة منح وقدره 35 مليار دولار أمريكي من المصادر العامة والخاصة».

وأضافت «إننا نعكف حاليا بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات على تشكيل غرفة استراتيجيات الحرب - أي فرقة عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع وتيرتها».

ونوهت مديرة صندوق النقد بضرورة تعزيز الإنتاجية والنمو، وحل مشكلة فرط أعباء المديونية، وتقوية أطر السياسات الاقتصادية، وإلا فسوف يواجه صناع السياسات اختيارات صعبة على مستوى السياسات عندما يصبح من الضروري سحب دعم السياسات تدريجيا وتوجيهه على النحو السليم من أجل دعم محدودي الدخل والشركات التي تمتلك مقومات البقاء.