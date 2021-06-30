ريم البارودي تخطف أنظار متابعي مهرجان أسوان: ياجبل مايهزك ريح (فيديو)

خطفت الفنانة ريم البارودي، أنظار جماهير محافظة أسوان، من خلال إطلالتها في حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي أقيم منذ قليل بأحد الفنادق الكبرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة ريم البارودي، ظهر فيه تفاعل جمهور أسوان معها، أثناء مرورها على السجادة الحمراء للمهرجان، وهتفوا لها قائلين «يا جبل ما يهزك ريح» وآخر «ياجامد» وهو الأمر الذي تفاعلت معه ريم.

كما شهد الحفل ظهور الفنانة هنا شيحا، التي كانت قد ابتعدت خلال فعاليات المهرجان عن الحضور بسبب عدم سؤالها عن شقيقتها حلا.

وشهد حفل ختام المهرجان حضور نخبة من الفنانين، أبرزهم مصطفى خاطر، وباسم سمرة، وشريف رمزي، وأحمد مجدي، وجميلة عوض.

وانتهت منذ قليل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وحرص على حضور الحفل الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

وقدم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، وتولى الإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما قدم المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة «نايل سينما».

وقال الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان: «عشنا دورة استثنائية وصعبة وسأحاول رصد أهم ما جاء في الدورة، ففي مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان عرضت 12 فيلما روائيا وتسجيليا من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا، أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلما من مصر وسوريا ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة، و80٪ من الأفلام من صناعة المرأة كما قدمنا كتاب أفضل 100 فيلم وكذلك «منتدي نوت» الذي ركز علي قضايا المرأة، ويجب ألا نغفل دور جمهور محافظة أسوان وساعدنا بحضوره على جذب عدد مميز من الأفلام.