ريم البارودي تعلن تصالحها مع سمية الخشاب (فيديو)

أعلنت ريم البارودي، من خلال برنامج «insider بالعربي»، صلحها هي والفنانة سمية الخشاب بعد خلاف عامين.

وقالت ريم خلال البرنامج، إن المصالحة كانت من خلال صديقهما أمير الكفراوي خبير المكياج، والذي كان يتحدث مع ريم تليفونيا وكان في نفس الوقت متواجدا في البلاتوه مع سمية الخشاب.

وقالت له ريم «أين انت؟»، ليجيب عليها «أنا عند سمية» فأجابت ريم «سلم لي عليها»، لتفاجأ بأن أمير أعطى سمية التليفون، وتم الصلح بينهما.

وقالت ريم في لقاء سابق من برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبي، تحدثت خلاله عن سمية الخشاب وإنها في بداية زواج سمية الخشاب من طليقها الفنان أحمد سعد، كانت غاضبة منها بشكل كبير، قائلة «أنا كنت زعلانة من سمية الخشاب، لكنها صعبت عليا عشان أنا دوقت اللي كانت فيه».

وأضافت «أنا الحمد لله طلعت بدون خسائر من التجربة الخاصة بزواجي وانفصالي وطلاقي، سمية الخشاب تعرضت للأذى جامد، ولو شفتها في أي مكان هسلم عليها عادي، ومفيش بيننا أي مشاكل».