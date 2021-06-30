سيارة ديانا تباع في مزاد بـ72 ألف دولار.. هدية خطوبة الأمير تشارلز

بيعت السيارة التي أهداها الأمير تشارلز للأميرة ديانا، في خطبتهما، في مزاد علني بمبلغ 52 ألف جنيه استرليني، أو ما يساوي 72 ألف دولار.

السيارة التي تعود لعام 1981 من طراز «فورد» وتم بيعها بأزيد من 30 ألف جنيه استرليني، بأكثر من الحد الأدنى للسعر المتوقع، حسبما ذكرت «سي إن إن» في تقرير لها.

وكان الأمير تشارلز قد أهدى السيارة للأميرة ديانا في مايو 1981، قبل شهرين من زواجهما، وذلك طبقا لريمان دانيس، البائع بالمزاد.

وقد قادت الأميرة ديانا السيارة حتى أغسطس 1982.

وبيعت السيارة، الثلاثاء، برقم التسجيل الأصلي لها، وقد سجل عدادها حوالي 83 ألف ميل.

وقد كانت السيارة هي وسيل التنقل الشخصية للأميرة ديانا في الجزء المبكر والأسعد في علاقتها بالأمير ويلز، وهناك صور عديدة للأميرة وهي تقود هذه السيارة، أو تشاهد الأمير وهو يلعب البولو، وهي جالسة في السيارة.

وقال بائعو المزاد، إن بائع السيارة سيدة اسمها غير معروف، وقد كانت معجبة بديانا واحتفظت بالسيارة بشكل سري، حتى بعيدا عن أصدقائها.

وقال ريمان دانيس، بائعا المزاد، إن «الهدية كانت تذكر ديانا بالقصص الخيالية لبنت جميلة حولت قبلتها ضفدعة إلى أمير».

وهذه ليست المرة الأولى التي تباع فيها سيارة مملوكة لديانا بمبلغ كبير ولافت، حيث إن سيارتها «أودي» المعدلة، تم بيعها العام الماضي بأكثر من 80 ألف دولار.