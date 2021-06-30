وكيل «تشريعية» النواب: مصر عازمة على حماية المرأة ومواجهة المتحرشين

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة مشروع تغليظ عقوبة التحرش تقوم على تحقيق الردع العام لجميع أفراد المجتمع، والردع الخاص للمتحرشين، لكي لا يعودوا لارتكابها مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك تطور هائل في التكنولوجيا حدث خلال الفترة الماضية، ولكن مصر عازمة على حماية المرأة المصرية.

وأضاف «الطماوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن حزب مستقبل وطن تقدم بمشروع قانون تضمن بوضوح تغليظ عقوبة التحرش، ليكون الحد الأدنى للعقاب الحبس سنتين، ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وتابع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن المجتمع المصري شهد تطورا كبيرا في جريمة التحرش باستخدام الإنترنت والوسائل التكنولوجية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المحكمة هي التي تقدر حجم الجرم والعقاب.

وأشار إلى أن القانون طالب بملاحقة وتتبع المتحرشين، لأن المصريين رفضوا ما حدث لفتاة العمرانية، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم في وقت قصير جدا.