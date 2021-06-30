عاجل.. تفحم «ملاكي» في حادث تصادم 6 سيارات على دائري المعادي

تفحمت سيارة ملاكي في حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري بالمعادي، وتواصل أجهزة الأمن فحص الحادث وحصر أعداد المصابين.

كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع تصادم 6 سيارات، ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري، التابع لدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارات ملاكي مع أجرة وإصابة عدد كبير من مستقليها وجاري فحص عدد المصابين ورفع آثار الحادث لبيان وجود وفيات في الحادث أم لا؟