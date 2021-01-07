تفحم شخصين وإصابة ثالث فى تصادم سيارة ببرج ضغط عالي بأسوان

شهد طريق شرق العوينات، جنوب غرب محافظة أسوان، تفحم شخصين وإصابة آخر بحروق، إثر اصطدام سيارة نقل بأحد أبراج الضغط العالي، اليوم، وجرى نقل الجثتين لمشرحة أبوسمبل، والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بأسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بأحد أبراج الضغط العالى بالكيلو 200 بطريق «أسوان - شرق العوينات»، ووجود قتيلين ومصاب.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لمكان الحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين تفحم شخصين، وإصابة ثالث بحروق بنسبة 70%، وتم نقل الجثتين لمشرحة أبوسمبل والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.