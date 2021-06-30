هتاف «خاطر» وإصرار «باسم».. أبرز لقطات ختام مهرجان أسوان (فيديو)

انتهت منذ قليل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل بفندق «توليب أسوان»، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وحرص على حضور الحفل الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم النجمة صفية العمري، وهنا شيحة، وأحمد مجدي، وأحمد وفيق، وباسم سمرة، وسلوى محمد علي، ومصطفى خاطر، وجميلة عوض، والمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

وترصد الوطن أبرز 5 لقطات في حفل الختام:

- خطفت الفنانتان هنا شيحا وريم البارودي الأنظار بفساتينهن، اللاتي ظهرن بها على السجادة الحمراء في حفل الختام.

- رفضت هنا شيحا التسجيل مع وسائل الإعلام حتى لا تسأل من جديد عن اعتزال شقيقتها حلا شيحا.

- التفت المئات من الجماهير حول مصطفى خاطر من أجل التصوير معه، هاتفين «بنحبك يا خاطر».

- ظهر شريف رمزي منفردا بدون زوجته ريهام أيمن التي كانت قد حضرت المهرجان رفقته.

- أصر الفنان باسم سمرة على المرور على السجادة الحمراء، رفقة الفنانة ريم البارودي.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلي ليوناردو أنطونيو، عن فيلم «تقديم» تصوير جيليرمي دانيال، مونتاج ليوناردو أنطونيو، بطولة إيولاندا لارانجيرو، ماريا جواو أبريو، جواو كاتاري، إنتاج Quattuor Pictures.

وخلال الفيلم تتعرض لوتشيا، للاغتصاب على يد زوجها وتوجه إليه الاتهام. وتحارب النظام القانوني البرتغالي لإجبار زوجها، ابن نائب المدعي العام، للمثول أمام المحكمة.

وفاز بجائزة أفضل ممثلة ماريا دي جيرولامو، عن فيلم «فيرونيكا» سيناريو وإخراج ليوناردو ميديل، وتصوير بيدرو جارثيا، ومونتاج دانيال فيريرا، ومن بطولة ماريانا دي جيرولامو، باتريشيا ريفادينيرا، أرييل ماتيلونا، إنتاج Merced.

وتدور الأحداث من خلال فيرونيكا، وهي زوجة لاعب كرة قدم شهير تتمتع فيرونيكا بحياة حلوة مريرة تقضيها في الجلوس بجوار المسبح، وحضور جلسات التصوير، والقيام بمقابلات لكتاب عن سيرتها الذاتية.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى دانيل كاتز عن فيلم «الكلب الذي لا يكف عن النباح».

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم «الجنة تحت أقدامي»، تأليف وتصوير وإخراج ساندرا ماضي، مونتاج عماد ماهر، إنتاج SOLOfilms, Les Films d’Ici Méditerranée, Red Carbon Productions.

ويقدم الفيلم قصة ثلاث نساء لبنانيات يكافحن من أجل الحفاظ على حقهن في حضانة أطفالهن.