مصطفى خاطر من مهرجان أسوان لأفلام المرأة: عايزين مهرجان للرجالة

أبدى الفنان مصطفى خاطر، سعادته بالمشاركة في حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة، معبراً عن اعتزازه بوجود مهرجان مخصص لقضايا المرأة.

وقال مصطفى خاطر على هامش حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة، في تصريحات لـ «الوطن»، إن هناك قضايا كثيرة ومتنوعة تتعلق بالمرأة وتحتاج للتركيز عليها في السينما وتوجيه الأنظار إليها وطرحها للنقاش في المجتمع.

وتابع: «السينما المصرية في الأساس قامت على أكتاف المرأة مثل بهيجة حافظ وعزيزة أمير وآسيا، فضلا عن وجود نجمات يحملن على عاتقهن طرح قضايا تتعلق بمشاكل المرأة، وبالتالي الجنس الناعم دائماً مايتصدر الحركة السينمائية ويعمل على تطويرها والنهوض بها».

وعن تخصيص مهرجان لأفلام المرأة، قال مصطفى خاطر ضاحكاً: «والله شكلنا محتاجين مهرجان للرجالة، الحقيقة كل واحد واخد حقه في المجتمع سواء ستات أو رجال».

ويختتم مساء اليوم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، فاعلياته التي بدأها يوم الخميس الماضي، وكرم خلالها الفنانة إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضورها وأرسلت فيديو تشكر فيه إدارة المهرجان وتهدي التكريم لوالدها الراحل سمير غانم، ووالدتها دلال عبدالعزيز التي مازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا، بخلاف تكريم المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والممثلة الفرنسية ماشا مريل.