في ذكرى وفاتها.. نبيلة السيد من مدرسة الريحاني لكوميديانة استثنائية

تعد الفنانة نبيلة السيد، واحدة من الفنانات اللاتي حققن نجاحًا في مجال الكوميديا النسائية، فاستطاعت من خلال موهبتها، أن تقف أمام كبار نجوم الكوميديا، وتخلق لنفسها مساحة حقيقية، لتظل عالقة دومًا بذاكرة الجمهور بكافة الأعمال الفنية التي شاركت بها.

وبدأت الفنانة نبيلة السيد، حياتها الفنية منذ طفولتها بالغناء بفرقة والدها، حيث كان يعمل كمتعهد حفلات، ويملك محلًا للآلات الموسيقية، وكانت تشاركه بإحياء حفلات الأفراح، لتأتي أول فرصة سينمائية لها وهي طفلة بالوقوف أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني في فيلم «غزل البنات» مجسدة شخصية أحد الأطفال داخل فصل دراسي والذي يعمل به «الأستاذ حمام» والذي جسد شخصيته الفنان نجيب الريحاني.

وفي خمسينيات القرن الماضي جاءت لـ نبيلة السيد، فرصة الانطلاق الأولى من خلال مشاركته بمسرحية «30 يوم في السجن» لتنضم بعد ذلك لفرقة «ساعة لقلبك»، التي كانت تضم عددًا من كبار النجوم على رأسهم الفنان فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، وقدمت أول فيلم سينمائي لها عام 1959 وهو «حب ودلع» أمام هدى سلطان، حسين رياض.

لتنطلق بعد ذلك في مشوارها الفني، الذي برعت من خلاله في تجسيد العديد من الشخصيات، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو المسرح، وكان لها العديد من الأفلام السينمائية المميزة التي شاركت بها مثل «الراقصة والطبال، إعدام طالب ثانوي، خلي بالك من زوزو، وبالوالدين إحسانا، أين عقلي، سواق الأتوبيس وفيفا زلاطا».

وفي نفس عام رحيلها، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 يونيو عام 1986، تم عرض آخر أفلامها السينمائية «القطار» من بطولة نور الشريف، ميرفت أمين والمسلسل التلفزيوني «كابتن جودة» أمام الفنان الراحل سمير غانم وكانت بنفس العام تشارك في مسرحية «إبتسامة وراء قضبان» والذي شارك في بطولتها ليلى علوي، المنتصر بالله، نجاح الموجي ومحمد رضا ومن إخراج حسن عبد السلام.