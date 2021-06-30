عاجل.. حريق هائل في مزرعة بمنطقة العياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع فى مزرعة نخيل بمنطقة العياط، وكشفت التحريات والتحقيقات ان القوات تمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده لمساحة كبيرة بالمزراعة، ولم يسفر عن اي خسائر او اصابات بشرية.

واوضحت التحريات التى جرت تحت اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، انه لايوجد شبهة جنائية فى الحريق وان مالك المزرعة لم يتم احدا بالتسبب فى الحريق.

حريق فى حدائق الاهرام

وفى سياق متصل، تمكنت القوات من اخماد حريق فى محول كهرباء بمنطقة حدائق الاهرام، ولم يسفر الحريق عن اي خسائر او اصابات بشرية، وتبين ان الحريق التهم المحول بالكامل، وتسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من العقارات، لعدة ساعات، وجري اتخاذ الاجراءات واعادة الكهرباء مرة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.