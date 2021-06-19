عاجل.. حريق هائل في مزرعة ونفوق 9 رؤوس ماشية بالشرقية

شب حريق هائل في مزرعة مواشي في قرية بني عامر، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، مما أسفر عن نفوق 9 رؤوس ماشية، ما بين أبقار وجاموس، وفق حصيلة أولية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً مساء اليوم السبت، يفيد بنشوب حريق في مزرعة مواشي بقرية بني عامر، بدائرة مركز الزقازيق، مما أسفر عن نفوق 9 مواشي، جاموس وإبقار.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى محل الواقعة، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.