السيسي للمواطنين: «مع بعض هنقدر نحسن الحال.. جزء علينا والتاني عليكم»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه والحكومة بذلا جهودا كبيرا لإسعاد المواطنين، مشددًا على أن هذا الأمر واجب على الدول المصرية، مطالبا المواطنين بالقيام بدورهم تجاه دولتهم.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري: «ده دورنا مش منة مننا، لكن في جزء علينا وجزء عليكم، مش كل حاجة بالقانون بالمناسبة.. بالمسؤولية، مسبناش الدنيا كده وقلنا خلاص هي كده وهنعمل إيه، بقالها سنين طويلة مخلصتش، اشمعنى إحنا».

وتابع: «إحنا أخدنا الطريق الصعب وتصدينا لمشكلاتنا بجد وقلنا لازم نغير حياتنا، ولازم نحسن من حال الناس، بس لوحدنا مش هنقدر نعمل ده، مع بعضنا هنقدر نعمله».