«التضامن»: «مشاهد التدخين في دراما رمضان 15% لسيدات.. والواقع لا يتعدى 1.5%»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2021، ومقارنتها بالسنوات الماضية، مضيفة أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية‪

‬جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة «‪Media Hub‬»، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

72% من الشباب معلوماتهم من الإعلام

وأوضحت القباج، وفق بيان لها، منذ قليل، أن 72% من الشباب يستقى معلوماتهم من الإعلام؛ لاسيما الدراما المصرية وفقًا لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017 ،واستمراراً للجهد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ حملات التوعية الإعلامية ورصد وتحليل تناول الدراما لقضية التدخين والتعاطي، فلقد حرص الصندوق علي تنفيذ سلسلة جديدة من حملات «أنت أقوى من المخدرات» بعنوان «المخدرات رحلتها قصيرة.. متسافرهاش»، خلال شهر رمضان الماضي.

واستكمل المرصد الإعلامي للصندوق، جهده في متابعة مشاهد التدخين والتعاطي في الدراما الرمضانية ورصدها كمًا وتحليل مضمونها؛ بهدف ترشيد التناول الدرامي لهذه القضية ومتابعة أثر هذا التناول على النشء والشباب.

التوعية بالمخدرات علي إتباع الأسلوب العلمي الرصين

وأكدت وزيرة التضامن، حرصهم أثناء الإعداد للحملة الإعلامية للتوعية بالمخدرات على اتباع الأسلوب العلمي في صياغة رسالة الحملة وفي تصميمها واختيار قالبها الفني، حيث تم اختيار الفئة العمرية المستهدفة وفقًا لنتائج الأبحاث والدراسات التي تؤكد أن الوقاية يجب أن تبدأ رسائلها في مخاطبة الفئة العمرية الأصغر من 12 إلى 16 عامًا.

زيادة الطلب على العلاج خلال فترة بث الحملة بنسبة 400%

وأوضحت أن الشباب تفاعل مع حملة أنت أقوى من المخدرات علي وسائط التواصل الاجتماعي والتي بلغت ما يقرب من 23 مليون مشاهدة، كما ساهمت الحملة في زيادة الطلب علي العلاج خلال فترة بثها بنسبة 400%.

وأوضحت أنه تم الحرص أيضا إجراء استطلاع رأي علمي تحت إشراف عميدة كلية الإعلام – جامعة القاهرة، وأن قنوات بث الحملة في التليفزيون أو وسائط التواصل الاجتماعي تم اختيارها بعناية شديدة حتى أن 97% من الشباب المستطلع رأيهم شاهدوا الحملة، و20% منهم شاركوا في الحملة مع أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المعارف وهي نسبة كبيرة للغاية.

وأشارت إلى رصد تناول قضية المخدرات درامياً، تراجعت مشاهد التدخين من (13%) في رمضان 2016 إلى (3.9%) في رمضان الماضي، كما تراجعت مشاهد التعاطي من (4%) في رمضان 2017 إلي (1.3%) في رمضان السابق، كما أن (23%) من الأعمال التي تضمنت مشاهد تعاطي كان بها خطوط درامية إيجابية في تناول القضية وعرضت رسائل توعية وتشجيع علي العلاج، مؤكدة أن رمضان الماضي خالِ تمامًا من أي مشاهد للتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال.

ولفتت إلى أن 15% من مشاهد التدخين في الدراما كانت لسيدات/ على الرغم من أن نسبة السيدات المدخنات في الواقع لا تتجاوز (1.5%) من إجمالي المدخنين.

أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2021.. السجائر بنسبة 80%

من جهته، استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة رمضان 2021، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تحليل المضمون لعدد 26 عملًا دراميًا هذا العام، وأن المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 3.9% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017.

وأشار إلى أن من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2021، السجائر بنسبة 80%، الشيشة 16%، سيجار 10%، تدخين إلكتروني 7%، وبايب 1%، ويتضمن المشهد الواحد على أكثر من منتج.

ولفت إلى ان المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات كانت 1.3% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017، وأن من أبرز أنواع المخدرات التي ظهرت في الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 90%، الحشيش 11%، الهيروين 4%، والمواد المخدرة 2%، ويتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.