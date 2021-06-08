بالأرقام.. تعرف على نسب تعاطي المخدرات بين الفئات العمرية

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات على مدار الساعة، موضحا فى تقرير له، أنه تم رصد نسبة المتعاطين ونوع المواد المخدرة وفقا لبيانات الخط الساخن للصندوق كالتالي:

- 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن لصندوق علاج الإدمان، خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 ، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة « بديلة العشوائيات» مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير.

- هناك 26 مركزا لعلاج الإدمان بـ 16 محافظة ، تقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا، ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة .

- نسبة الذكور المستفيدة من هذه الخدمات وصل إلى 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41‪% ‬.

- محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.17 % .

- محافظة الجيزة جاءت فى المرتبة الثانية لأكثر المكالمات الوارد للخط الساخن، بنسبة 12.64 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج .

- تلقى الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 خلال شهر مايو الماضي 15 ألف و983 مكالمة تليفونية منهم 953 مكالمة من الفتيات لتلقى العلاج من الإدمان، بعد الإعلان الأخير الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال شهر مايو الماضي ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات».

- التعاطى بدأ فى سن مبكرة حيث أن نسبة 45.98% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة .

- 32.34 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة %، بينما جاء فى سن أقل من 15 سنة نسبه 15.04‪%‬ .

أوضح الصندوق فى بيان له، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 41.39 % .

- تعاطى الهيروين جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 33.03 %، يليه الترامادول بنسبة 26.09 % والأستروكس والفودو بنسبة 9.98% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطى أكثر من مخدر» بنسبة 25.72%.