5 قرارات إدارية لإزالة التعديات والمخالفات بالفشن الجديدة في بني سويف

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة الفشن الجديدة بمحافظة بني سويف، مؤكداً مواصلة الوزارة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال «الجزار» إنه تمثلت المخالفات والتعديات التي صدر لها قرارات إزالة في التعدي على قطعة أرض بنشاط محجر داخل كردون المدينة، وأخرى بمساحة 10 أفدنة الكائنة بين الطريق الصحراوي الغربي وبداية الطريق الدائري، وإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 6 أفدنة أخرى، وكذا إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات الاستثمار على مساحة 1042 فدانا، والمتمثلة في نشاط زراعي بدون سند، ووضع يد على مساحة 5 أفدنة بدون سند.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.