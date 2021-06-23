الجزار يستعرض آخر مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات بملف توفيق أوضاع أراضي الجمعيات والكيانات محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك خلال اجتماعه بمسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، وممثلي بعض الجمعيات والكيانات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع آليات وأسس لتوفيق أوضاع الأراضي، بما يحقق هدف الدولة من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المدن، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جارٍ توفيق الأوضاع مع الجمعيات والكيانات، واستعادة حق الدولة، وتم وضع المخططات لتلك الأراضي، للإسراع بمعدلات التنمية.

وأضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ إعداد المخططات التفصيلية لإحدى الجمعيات، بعد فرز الطلبات المُقدمة، وجار استقبال طلبات باقي الجمعيات في مواعيدها المحددة، تمهيدا للتعامل معها، وإعداد المخططات لها.