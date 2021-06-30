بعد قبول دفعة جديدة.. شروط التقدم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية)، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، في الفترة من 26 يوليو 2021 وحتى 12 أغسطس 2021.

الشروط المطلوبة للتقدم للمدارس

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالي:

1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2020/2021.

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عاما.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

7ـ أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق:

اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر، إيصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر.

المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

أماكن وعناوين مدارس مياه الشرب والصرف الصحي

1- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وتقع في شارع شركات البترول بمسطرد شرق شبرا الخيمة.

2- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة، وتقع في شارع الجيش بجوار جزيرة البط، بندر دمنهور.

3- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية وعنوانها كفور الرمل قويسنا المنطقة الصناعية الثانية قويسنا.

4- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف وعنوانها بياض العرب، بني سويف.

وأشارت الشركة إلى أنّ الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاثة تخصصات:

1ـ تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

2ـ ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

3ـ تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة احدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.