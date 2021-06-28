إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 بمجموع 250 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مشيرا إلي أن الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 92099 طالب وطالبة بنسبة 89.1%، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 48 طالبا للفصل الواحد موزعين على 959 فصلا، وفقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.

تنسيق الدبلومات الفنية في الدقهلية 2021

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، أنه تم اعتماد تنسيق القبول بالتعليم الثانوي الفني «الفندقي والصناعي والتجاري والمزدوج والمتقدم والمهني للعام الدراسي 2021/2022 ايضا»، موضحا أن الثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 240 درجة، وثانوي الفندقي محول «نبروه _ السنبلاوين»، 230 درجة، الثانوي الصناعي خمس سنوات 235 درجة، والثانوي الصناعي نظام ثلاث سنوات 225 درجة و للثانوي الزراعي 150درجه والثانوي التجاري نظام خمس سنوات 190 درجه والثانوي التجاري نظام ثلاث سنوات 140 درج.

وأشار إلى أن الثانوي الفندقى المزدوج 230 درجة والثانوي الصناعي المزدوج تبريد 240 درجة والثانوي الصناعي المزدوج كهرباء والكترونيات 230 درجة والثانوي الصناعي مزدوج ميكانيكا تركيبات 180 درجة وثانوي صناعي مزدوج ملابس جاهزة 150 درجة و الثانوي زراعي مزدوج طلخا وبلقاس 140 درجة وثانوي تجاري مزدوج وجبات سريعة 230 درجة وثانوي تجاري مزدوج مساعد فني اداري 140 درجة، وثانوي مهني صناعي ومهني زراعي وفقا للقرار الوزاري 91 لسنة 2020..

وأكد «عبد الرؤوف»، أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا. وجه التهنئة للطلاب الناجحبن وأولياؤ أمورهم.