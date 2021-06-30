القوى العاملة: تعيين 891 شابا بمحافظة الغربية.. «منهم 24 من ذوي الهمم»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 891 شابا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، الذين بلغوا 3339 شابا، ووفرت 940 فرصة عمل.

وقال الوزير إن المديرية استخرجت 833 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، وتخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 33 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي، مدير المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضي، أن المديرية في مجال التفتيش العمالي، فتشت على 314 منشأة «دوري - حملات»، وإعادة التفتيش على 120 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 14 محضرا، وتلقي 10 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، وبحثت 5 شكاوى منها، وتبقى 5 أخرى، ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 55 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار «دسوقي» إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 4 منح مولود بـ8 آلاف جنيه، و4 أخرى لإجراء عمليات جراحية بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ15 عاملا بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلا عن صرف 20 ألف جنيه منحتي وفاة لورثة عالمين متوفيين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 466 منشأة، وإعادة التفتيش على 644 أخرى، ما أسفر عن تحرير 133 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ237 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 52 شكوى في نفس المجال، وكذلك 566 أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».