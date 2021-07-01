خط سير المونوريل.. هل يقتصر القطار السريع على سكان العاصمة الإدارية؟

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اقتصار خدمات مشروع المونوريل على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، وأوضحت أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات التي ستمثل نقلة حضارية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.

خط سير وخدمات مشروع المونوريل

سيخدم المونوريل وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، الوافدين كافة من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، ما يؤدي إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسهل نقل الموظفين إلى الأماكن المختلفة، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند «محطة الاستاد» بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بـ«محطة مدينة الفنون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، وبإجمالي عدد محطات 22 محطة.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الوزارة تواصل عملها الجاد في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعي المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة» و«6 أكتوبر»، مشيرا إلى أنهم عازمين على إدخال وسائل نقل حديثة إلى مصر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح الوزير، أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وترصد «الوطن»، فيما يلي تفاصيل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، كالتالي:

1- مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ينفذ بطول 54 كيلومترا.

2- ينفذ المشروع خلال 34 شهرا على مرحلتين، وستكون الأولى جاهزة أمام الركاب أواخر مايو 2022، أما الأخرى ستكون جاهزة في فبراير 2023.

3- خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 21 محطة، هي: «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».