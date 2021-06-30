السيسي: علينا بناء الوعي والإدراك الحقيقي لحقيقة الظروف في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه علينا مواجهة التحدي الآخر والأكبر، الذي تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي لحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها، والشروع في عملية تنمية شاملة، للارتقاء بكل مناحي الحياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر.

وأضاف السيسي، خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قد ساهم وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري العريق في دعم جهود الدولة للمضي قدما نحو المسار الذي اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة، لبناء وطن قوي متقدم، وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل.

وتابع: «علينا تعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا، وذلك كخطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة في مصر، لما نرضى ونفخر به، ليكون حاضر وعظمة مصر بعظمة ومجد ماضيها، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه».