مسيرة بشواطئ الغردقة احتفالا بذكرى ثورة يونيو بمشاركة الأجانب

نظم عدد من فنادق الغردقة مسيرة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ المدينة بمشاركة عدد من السائحات حاملين علم مصر بطول 80 مترا وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جو سعادة وفخر بالنصر وتشغيل الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الجميع وسط تصفيق الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح علاء الدين محمود مدير عام أحد الفنادق السياحية المنظمة للمسيرة أن المسيرة تم الإعداد لها مبكرا وطافت الشواطي واشترك فيها العاملون بالفنادق والمنتجعات السياحية بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في جو يدعو للفخر بذكرى النصر وعظمة مصر، حيث لاقي ذلك تفاعل السائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم مما يصدر صورة إيجابية لمصر والمصريين والاستقرار الذي تنعم به البلاد.

وأضاف سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة التي انعشت الفناق السياحية في الفترة الأخيرة من جميع الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك ورومانيا والتي وصلت إلى 50 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وذلك ناتج عن المجهودات التي تبذلها الدولة المساعي لفتح أسواق سياحية جديدة مشيرا إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت خالد الصغير مسئول بأحد الفنادق السياحية المشاركة في المسيرة أن السائحين الأجانب عبروا عن سعادتهم باحتفالات ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة والتي كان لها أثرا إيجابيا على الاستقرار السياحي والأمن الذي تنعم به البلاد مؤكدا أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتنبأ بمكانته بين شعوب الدول الأخرى.