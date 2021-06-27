سائحة ألمانية تحتفل بالغطسة رقم 900 في الغردقة (صور)

احتفلت السائحة الألمانية «جابي بورثا»، اليوم، بتحقيقها الغطسة رقم 900 لها من شواطئ الغردقة في أعمال البحر الأحمر، وذلك على مدار 12 عامًا مارست فيهم الغطس بمدن «الغردقة، مرسى علم، سفاجا، القصير، وشرم الشيخ».

وعبرت السائحة الألمانية، عن سعادتها بتواجدها في مدينة الغردقة والتي تركت بلدها ألمانيا منذ 3 سنوات لتستقر في بلدها الثاني مصر خاصة بمدينة الغردقة، معربة عن سعادتها بتحقيقها الغطسة رقم 900 لها في شواطئ مدينة الغردقة.

وأكد أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، تنظيم حفل بشكل خاص على شواطئ الغردقة للاحتفال بالسائحة الألمانية «جابي» لتحقيقها 900 غطسة بأعماق البحر الأحمر، حيث كانت تتردد على شواطئ مدن البحر الأحمر طيلة 12 عامًا، ولم تمنعها ظروف جائحة كورونا من تحقيق حلمها ومارست الغطس.

وأوضح بيجو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السائحة الألمانية احتفلت بتحقيقها الرقم 900 على طريقتها الخاصة، وذلك عقب غطسها وهي تحمل «بطيخة» مدون عليها رقم 900، والتقطت الصور التذكارية لها.

وأشار إلى أن السائحة الألمانية، تعيش في مدينة الغردقة منذ 3 سنوات، وذلك عقب تركها بلدها الأصل ألمانيا وبيعها كل ما تملك هناك، والاستقرار في بلدها الثاني مصر.

وأكد انتعاش سياحة الرحلات البحرية والغوص من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك لما تملكه الغردقة من عدة مواقع للغوص، من حيث الشعاب المرجانية الفريدة والشواطئ الخلابة، كما أن الغردقة تعد مقصدًا سياحيًا معتدل المناخ طوال العام.