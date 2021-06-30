وزارة المالية توافق على الشكل التعاقدي لمؤقتي المجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة المالية قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لـ241 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس، نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ التعاقد.

وأوضح أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه كلفت اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5257 لسنة 2020، بتحرير العقود الوظيفية للمذكورين خلال شهر يوليو، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كافة، بمقر عمل اللجنة.